Domani sera contro il Belgio l'Italia Under 21 si gioca le residue chance di qualificazione alla semifinali dell’Europeo. In vista del mactch, l'attaccante Moise Kean è intervenuto in conferenza stampa al fianco del ct Di Biagio: "La vigilia più importante della mia carriera fin qui? "Sì, direi che è una delle partite più belle. Speriamo di fare un ottimo risultato, il Belgio è una grande squadra ma noi siamo consapevoli della nostra forza".

Che idea ti sei fatto di Sarri? "Non ho avuto modo di vedere la sua conferenza stampa perché sono concentrato su queste partite. Quando finirà l'Europeo avrò modo di conoscerlo per bene".

L'arrivo di Sarri può essere una motivazione ulteriore domani sera? "Certamente ma bastava giocare per l'Italia per motivarmi".

