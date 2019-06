Italia U21, Kean e Zaniolo si scusano: oggi chiarimento con Di Biagio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione disciplinare di Moise Kean e Nicolò Zaniolo. I due giocatori avevano tardato ieri mattina al risveglio muscolare e Di Biagio aveva deciso di lasciare in panchina l’attaccante della Juve, il giocatore della Roma invece era squalificato. Come riporta Sky Sport i due hanno chiesto scusa e nella giornata di oggi ci sarà un ulteriore chiarimento con il ct azzurro. Se si dovesse andare avanti nell’Europeo verrà fatta una valutazione. Per il momento la punizione continua anche se i ragazzi resteranno tranquillamente con il gruppo.