Italia U21, Locatelli duro: "Questa situazione è solo colpa nostra"

C'è tanta autocritica nelle parole di Manuel Locatelli, centrocampista dell'Italia Under 21, dopo la vittoria degli azzurrini contro il Belgio. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: "L'Italia non ha fatto il suo dovere, non dovevamo metterci in queste condizioni. La colpa è tutta nostra. C'è rammarico, abbiamo buttato via la gara con la Polonia. Adesso dobbiamo solo sperare per andare avanti".