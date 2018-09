Italia U21, Mancini: "Accettiamo le critiche di Sacchi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Italia Under 21 Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport rispondendo alle critiche di Sacchi dopo la sconfitta in Slovacchia: "Accettiamo le sue critiche, ci metteremo subito al lavoro per fare le cose nel migliore dei modi. Certo, è uno stimolo affrontare un campione come lui".