© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano dell'Under 21 Rolando Mandragora è stato intervistato da Rai Sport: “Dobbiamo fare leva sulla consapevolezza dei nostri mezzi. Il cammino sarà lungo e tortuoso, quindi allo stesso tempo è necessario essere umili e determinati perché arrivare alla finale europea è nelle corde. Fare il capitano è per me un grande onore, rappresentare i colori azzurri in una manifestazione come questa mi dà delle sensazioni uniche, mi responsabilizza tantissimo e mi riempie di stimoli. Siamo un gruppo coeso, che ha voglia di fare bene, di essere competitivo, di arrivare fino in fondo e questa deve essere la chiave del nostro europeo. I compagni arrivati dalla Nazionale maggiore sono stati accolti con grande entusiasmo e ci daranno una grossa mano per arrivare all’obiettivo prefissato. Contro la Spagna sarà una gara emozionante, abbiamo voglia di iniziare e portare a casa un risultato importante che ci possa permettere di andare avanti. Dobbiamo solo metterci all’opera e andarci a prendere sul campo quello che vogliamo”.