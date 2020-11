Italia U21, Nicolato: "Nonostante le difficoltà sono veramente soddisfatto del risultato globale"

Paolo Nicolato, tecnico dell'Italia U21, ha commentato così' la qualificazione all'Europeo U21 dopo il successo contro Lussemburgo. "Noi abbiamo cominciato un percorso due anni fa, abbiamo passato molto problemi e convocato almeno settanta calciatori che sono parte di questa qualificazione. Abbiamo affrontato mille problemi con dieci defezioni per ogni raduno, un grande grazie per chi lavora con me. Venivamo da una partita dove avevamo speso molto, il campo non era in condizioni ottimali e abbiamo gestito molto bene la partita. Sono soddisfatto del risultato globale. Programmare il futuro è molto difficile, lo spirito è sempre stato lo stesso e c'è stato un grande lavoro alle spalle per lavorare in un contesto come questo. Siamo partiti con una squadra che aveva potenzialità di vincere l'Europeo".