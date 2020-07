Italia U21, Nicolato: "Vogliamo dare il maggior numero possibile di giocatori a Mancini"

"Abbiamo un duplice obiettivo: dare il maggior numero di giocatori a Roberto Mancini per la Nazionale maggiore, l'altro è quello di qualificarci all'Europeo 2021". Lo ha detto il commissario tecnico della nazionale Under 21 Paolo Nicolato, ospite del programma 'Dribbling' di Rai 2. Tra gli azzurrini Nicolato può far affidamento su calciatori che giocano stabilmente in squadre di massima serie: "Zaniolo, Kean, Bastoni, Tonali? Sono cresciuti, loro insieme a Pellegrini, sono praticamente gli unici che giocano in Serie A o comunque Premier League con grande continuità. Dobbiamo cercare di trovare un numero più grande di giocatori che militano nelle massime serie. In questo momento attingiamo molto dalla Serie B".