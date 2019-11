Italia U21, Paganin: "Rischio rinvio? Frappart ha deciso di aspettare"

Il capo delegazione dell'Italia Under 21 Massimo Paganin è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro l'Armenia, a rischio rinvio per il maltempo che s'è abbattuto su Catania. Il dirigente azzurro ha fatto chiarezza sulla situazione: "Ho parlato sia con il delegato UEFA che con l'arbitro Frappart. La decisione è stata quella di aspettare, di attendere, perché le condizioni del terreno di gioco non sono ancora soddisfacenti. Probabilmente aspetteremo ancora mezz'ora prima di cominciare il riscaldamento. Senza pioggia le condizioni potranno migliorare, ma decideranno delegato e arbitro. Per ora la gara è posticipata, ora la cosa importante è aspettare, anche per dare garanzia a tutti di vedere un bello spettacolo e ai calciatori di giocare senza il rischio di infortunarsi. Tecnicamente ci informa il delegato UEFA quando la decisione sarà presa, solo dopo inizieremo il riscaldamento e da quel momento la partita inizierà dopo 45 minuti. Dunque aspettiamo e vediamo".