© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista dell'amichevole contro l'Albania di martedì, il difensore dell'Under 21 Filippo Romagna ha parlato alla stampa: "Abbiamo analizzato la sconfitta di giovedì scorso. Abbiamo commesso diversi errori che hanno portato a una brutta prestazione e a un brutto risultato, ma siamo pronti a ripartire. Vogliamo dare un segnale forte a noi stessi, siamo consapevoli che non siamo quelli dell'ultima partita, bisogna ripartire dall'atteggiamento perchè poi le questioni tecniche secondo me sono una conseguenza. Le critiche sono costruttive - riporta TuttoJuve.com -, siamo consapevoli della partita che abbiamo fatto e degli errori commessi, con il mister abbiamo analizzato tutto, ma siamo convinti che sia dal punto di vista tecnico che da quello caratteriale non siamo quelli visti in Slovacchia. Ci sono cose da mettere a posto e tutti siamo decisi a farlo prima possibile. Sono molto felice che si disputi la gara a Cagliari e sono sicuro che i tifosi ci daranno una mano".