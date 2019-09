Italia U21, Sottil: "Contento per il gol. È stata una partita vera"

Fonte: Rai Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Sottil, attaccante classe '99 della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport al termine dell'incontro Italia U21-Lussemburgo U21 5-0, valevole per le qualificazione all'Europeo Under 21 in programma nell'estate del 2021 in Ungheria e Slovenia: "Sono contento di aver trovato il gol - dichiara l'azzurrino -, lo cercavo da un po' in Under 21. Siamo un grande gruppo e siamo stati bravi a non sottovalutare i nostri avversari. È stata una partita vera rispetto all'amichevole di qualche giorno fa".

Sull'Irlanda: "Sarà una trasferta insidiosa, ma andremo lì per vincere".