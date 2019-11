Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili, ha parlato nel post partita di Italia-Armenia, sfida vinta dagli azzurrini guidati da Paolo Nicolato con un tennistico 6-0: “Siamo contenti di quanto fanno i ragazzi. L’Under-21 ha sempre vinto tranne un pareggio, ma anche l'Under-20 e le altre rappresentative si sono ben comportate. La squadra sta crescendo come compattezza e come qualità, con zero gol incassati. La gara di stasera era resa ancor più difficile dal campo ma le indicazioni che sono arrivate sono molto buone. I ragazzi convocati in Nazionale A? Abbiamo due missioni: mettere a disposizione giocatori per la squadra di Mancini e centrare la qualificazione all’Europeo di categoria. Per adesso stiamo andando bene su entrambi i fronti. Irlanda rivale numero uno? Sono una squadra di qualità ma se continuiamo a crescere in questo modo possiamo e dobbiamo essere ottimisti”