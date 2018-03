Italia, un altro Maestro in arrivo. Ipotesi Pirlo a Coverciano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' possibile un rapido approdo di Andrea Pirlo nei quadri tecnici di Coverciano. Il "Maestro" - secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport - non avrebbe infatti problemi a lavorare per esempio sia con Ancelotti sia con Conte (due dei candidati forti alla panchina azzurra), ma anche con lo stesso Di Biagio. Non è da escludere che l’attuale c.t. possa andare avanti ancora per qualche mese almeno.