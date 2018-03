Italia, un altro schiaffo ai tifosi da un gruppo che ha già fallito

La sfuriata in allenamento da parte del ct ad interim Gigi Di Biagio è lo specchio della situazione che sta vivendo attualmente la Nazionale di calcio italiana. Da una parte c'è un professionista serio, che probabilmente stasera siederà per l'ultima volta sulla panchina azzurra, ma che nonostante questo lavora come se fosse a preparare una finale. Dall'altra, un gruppo composto da tanti di quei calciatori che hanno fallito l'appuntamento col Mondiale in Russia, che nonostante questo marchio indelebile sul proprio percorso in azzurro, si sono presentati alla vigilia di un'amichevole di prestigio come quella contro l'Inghilterra allenandosi in modo svogliato. Uno schiaffo ulteriore a tutti i tifosi azzurri che aspettano con ansia di tornare a godere di una Nazionale all'altezza dell'amore per il calcio di un'intera Nazione. Uno schiaffo a tutti i discorsi fatti negli ultimi mesi. Impegno, lealtà, rivincita. Dove sono se neanche in allenamento questa rosa riesce a essere convincente? Che messaggio arriverà nelle menti dei pochi giovanissimi convocati da Di Biagio per questo doppio impegno?

Forse sarà proprio questo il compito più difficile del prossimo ct: trasmettere a vecchi e nuovi quello spirito che in azzurro, in passato, ha fatto la differenza tra i successi e i fallimenti. Nel Mondiale del 2006 l'Italia non era la squadra più forte, ma la compattezza post Calciopoli e la forza di una squadra fatta di uomini prima che di calciatori, permise a Lippi di riportare gli azzurri sul tetto del mondo. Da lì in poi, tutti fallimenti o quasi. Qualche piccolo successo spento nel peggiore dei modi nei momenti clou e tante lacrime versate dietro una squadra lontana anni luce dalla storia della maglia della Nazionale.

Di esami di coscienza ne sono già stati chiesti fin troppi, senza esito purtroppo. Adesso è veramente arrivata l'ora di voltare pagina. Il prossimo ct e le prossime convocazioni dovranno fare i conti anche con quest'aria svogliata che aleggia intorno alla Nazionale alla vigilia della sfida con gli inglesi. Di schiaffi, i tifosi italiani, ne hanno già presi abbastanza per continuare a porgere l'altra guancia.