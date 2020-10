Italia Under 21, Bollini: "Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo"

Alberto Bollini, tecnico dell’Italia di questa sera, ha commentato ai microfoni della Rai la vittoria ottenuta contro i pari età dell’Irlanda: “Questa di oggi è l’espressione del Club Italia. Siamo stati gruppo, sono davvero contento. In questi giorni è successo un po’ di tutto. Sono stato in contatto continuo con Nicolato e il direttore Viscidi. Oggi abbiamo dimostrato grande senso del gruppo. Noi avevamo quasi tutti debuttanti, siamo stati bravi. Esordi ne ho fatti tanti: questo non era un esordio, era un modo per mettermi a disposizione. La sofferenza del gruppo Under 21 oggi è stata ripagata da questa vittoria e questa prestazione”.