Italia Under 21, Cutrone: "Settimana brutta. Dedico il gol a compagni e staff"

Patrick Cutrone, in gol questa sera, ha commentato la vittoria contro l’Irlanda in quel di Pisa: “Abbiamo passato davvero una brutta settimana. Non potevamo stare insieme, neanche per la cena. Sono felice, è come se avessimo giocato tutti. I ragazzi che si sono allenati a Coverciano ci hanno dato una grossa mano. I ragazzi che sono stati a Tirrenia erano con noi oggi in campo. Abbiamo davvero sbagliato poco, abbiamo giocato da grande squadra. Dedico il gol a tutti i miei compagni e allo staff. Fiorentina? Metterò in difficoltà il mister allenandomi al massimo”.