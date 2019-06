© foto di Alessandro Paoli

Si parte. Domani contro la Spagna, l'Italia Under 21 di Luigi Di Biagio darà il via all'Europeo di categoria e di casa. Il ct ha parlato della possibilità di vincere: "È una speranza. Otto anni fa il nostro era un lavoro difficile e duro, siamo migliorati ma non possiamo accontentarci. Accostarmi a Cesare Maldini e Marco Tardelli è praticamente impossibile, quindi avvicinarmi sarebbe già una grande gratificazione". L'Italia, che è la selezione europea con più affermazioni, non vince l'Europeo dal 2004.