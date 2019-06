Italia Under 21, dopo la delusione arriva il mercato: il punto sugli azzurrini

La delusione per gli Europei alle spalle, qualche giorno di vacanza nell'immediato futuro e poi il mercato. È questo ciò che aspetta diversi elementi degli azzurrini, dopo il fallimento dell'Under 21 guidata da Luigi Di Biagio nella competizione casalinga.

I BIG - Il nome più chiacchierato, in ottica mercato, è senza dubbio quello di Federico Chiesa: al 99% rimarrà alla Fiorentina, assicura il nuovo patron Commisso. Inter e soprattutto Juventus sono in pressing da tempo. Poi c'è Nicolò Barella, altro big in uscita, in questo caso dal Cagliari: il trasferimento all'Inter è quasi definito, manca soltanto l'intesa definitiva sulle contropartite. Completa il quadro Nicolò Zaniolo: la Roma ha tutte le intenzioni di trattenerlo, il rinnovo è solo da firmare. Tuttavia, i giallorossi hanno necessità di operare in uscita entro fine mese. E la Juventus è alla finestra.

KEAN E GLI ALTRI - A proposito di Juve, il giovane attaccante guida la carica di quelli che dovrebbero rimanere ma. Il rinnovo fino al 2024 con i bianconeri è già impostato, offerte irrinunciabili dalla Premier o un eventuale intestardirsi dell'Ajax nella trattativa per De Ligt potrebbero cambiare le cose. Discorso simile per Lorenzo Pellegrini: Totti lo ha investito di un ruolo pesante in casa Roma e tutto fa pensare che il giovane centrocampista possa rimanere. Mai dire mai, in caso di eventuali proposte da capogiro. Salvo sorprese, rimarrà nella squadra di appartenenza, cioè il Brescia, anche il gioiellino Sandro Tonali, per poi spiccare il volo verso una big.

PEZZI PREGIATI - Lo sono tutti, ça va sans dire. Molti dei gioiellini, però, dovranno consacrare a breve le qualità sin qui espresse. E magari aspettano la grande occasione. Patrick Cutrone rischia di non trovare spazio al Milan, piace non da oggi al Torino. Dove potrebbe trovare Kevin Bonifazi, appena controriscattato dalla SPAL. Tra i difensori, a muoversi sarà Alessandro Bastoni, tentato dalla Sampdoria e corteggiato dal Parma per una permanenza (era in prestito dall'Inter). Sirene romane per Gianluca Mancini dell'Atalanta, Federico Bonazzoli potrebbe tornare al Brescia.