Italia, Ventura: “Playoff il minimo, serve tempo ai calciatori per modificarsi”

L'Italia ha battuto Israele per 1-0, mentre la Macedonia ha fermato l'Albania sul pari. Situazione che spinge gli azzurri ai playoff. Servirà infatti un punto, nelle prossime due gare, per assicurarsi gli spareggi. Nella conferenza stampa post-gara, il ct azzurro Giampiero Ventura ha detto in merito: “Manca poco, ma questo è il minimo sindacale”.

Sulla condizione fisica e sul gioco, Ventura ha detto: “Da un lato prima parlavamo di una condizione non ottimale. Dall'altra, facendo degli esempi, bisogna dare al tempo dei giocatori per modificarsi. Belotti e Immobile hanno giocato insieme con me, nel Torino, ora sono due anni che Immobile gioca nella Lazio e fa la punta. De Rossi gioca in modo diverso nella Roma, Verratti nel PSG con un altro modulo ancora. Io ho apprezzato la disponibilità dei calciatori, Daniele deve mettere una grossa fetta della carriera in stand-by. Ogni gioco è figlio di situazioni diverse".