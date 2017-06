Italia, Ventura: "Bene i risultati, meglio il ricambio generazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di Radio Due, il commissario tecnico della nazionale italiana Giampiero Ventura ha dichiarato: "E' stato un inizio difficoltoso perchè si arrivava dal dopo Conte che aveva fatto un grande Europeo ma con una nazionale un po' avanti con l'età. In questi nove mesi che abbiamo fatto direi bene. Chi crea qualche problema quell'8-0 della Spagna con il Liechtenstein. Direi molto meglio sul piano del ricambio generazionale dove siamo riusciti a far esordire diversi giocatori ma soprattutto a trasmettere un senso di appartenenza a questi giocatori. E' chiaro che tutto questo è finalizzato ad andare al mondiale. Ci troviamo il 2 settembre ad affrontare la Spagna in una partita che dà l'accesso diretto al mondiale e se non dovesse andar bene ci sono gli spareggi".