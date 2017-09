Italia, Ventura: "Contro la Spagna sapevamo del rischio playoff"

"Quando è uscito il girone e non sapevamo di non essere testa di serie eravamo consapevoli di poter arrivare alle spalle della Spagna. Contro di noi sono stati più bravi ma come lo siamo stati noi ad arrivare a pari punti. Adesso ci aspettano probabilmente i playoff in caso di vittoria contro Israele. Non pensiamo neanche ad una mancata qualificazione", questa l'analisi a due giorni dalla sconfitta contro la Spagna del ct dell'Italia Giampiero Ventura in conferenza stampa. Domani per gli azzurri c'è il test contro Israele.