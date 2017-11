Italia, Ventura: "Noi dobbiamo fare gol. Zaza? Se sta bene gioca"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Nazionale Giampiero Ventura parla così della sfida di domani alla Svezia: "Noi dobbiamo fare gol, è una gara che si gioca in 180 minuti, serve segnare almeno una rete. Non sento il rischio di non centrare la prestazione perché è stata preparata non dico in maniera ottimale, ma quasi. La Svezia è organizzato, con giocatori di qualità, ma dall'altra parte c'è l'Italia che vuole e andrà ai Mondiali. Zaza? Ha avuto un piccolo problema, non disperiamo e ci proviamo. Se sta bene gioca, sennò cerchiamo di recuperarlo per lunedì. Belotti sta decisamente meglio, era reduce da due partite con poco allenamento, quindi non era al massimo della condizione".