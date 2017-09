Italia, Ventura: "Non parlo dei singoli. I social? Non c'è equilibrio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko subito in Spagna, il ct azzurro Giampiero Ventura ha parlato anche delle prestazioni dei singoli: “Buffon? Non entro nel merito. Noi siamo entrati moltissime volte a destra e pochissime a sinistra. Insigne è stato penalizzato sotto questo aspetto. Verratti era in mezzo al campo, con ritmi notevoli, e un po' ha pagato. I social? Io l'ho capito ieri per essere stato criticato per non aver fatto giocare Insigne. Ieri. Quindi capisco che non c'è equilibrio”.