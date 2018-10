Italia, Verratti: "Ci mancava vincere, così è ancora più bello"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Marco Verratti, centrocampista dell'Italia, ai microfoni di Rai Uno dopo la vittoria contro la Polonia. "Sicuramente ci mancava la vittoria, quando non ci sono i tre punti non sei soddisfatto a pieno. Ci aspettavamo che potevamo fare gol da un momento all'altro, vincere così è ancora più bello. Il calcio è così, siamo stati bravi a continuare a crederci. Questo è un ciclo nuovo, stiamo cercando di diventare ancora più squadre e in queste due partite abbiamo fatto delle belle prestazioni. Non si può paragonare il rendimento nel club con quello in nazionale".