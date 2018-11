Italia, Verratti e il futuro: "Non credo di cambiare. Il PSG crede in me"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di oggi a Coverciano, il centrocampista della Nazionale, Marco Verratti, ha parlato anche del suo futuro: "Non penso di cambiare, sono una persona a cui non interessa ciò che dice la stampa o un giornalista. Sia nei momenti negativi o positivi. Gioco per un club, hanno fiducia in me, me lo dimostrano sempre. Sono lì da 7 anni, non ho mai avuto problemi di allenatore. Soprattutto in una squadra che può permettersi ogni anno grandi acquisti. Da quando è partito Ibra sono stato il responsabile di molte cose, mi viene più voglia di continuare per vincere qualcosa di importante".