Italia, Verratti: "Felice di Icardi. Kean e Zaniolo out, Mancini ha fatto bene"

Parlando ai microfoni di Rai Sport dal ritiro dell'Italia, il centrocampista Marco Verratti ha parlato di vari temi, a cominciare dall'arrivo nel PSG di Mauro Icardi: "Una bella sorpresa, fino a ieri non credevo potesse succedere, e la cosa l'ho scoperta attraverso i giornali. Sono felice, ha sempre segnato tanto e sappiamo quanto sia difficile in Serie A. Negli ultimi mesi ha avuto qualche problema ma penso che questa scelta fatta possa giovare a tutti. Può tornare protagonista in una squadra che ha obiettivi. Siamo un bel gruppo e avere certa concorrenza fa crescere ogni giocaore. Se vuoi vincere deve essere così. Lui è ancora giovane e faceva male anche a noi vederlo fuori così. Spero riesca a rimettersi in gioco con nuovi stimoli".

Quindi qualche battuta anche sulle esclusioni in azzurro di Nicolò Zaniolo e Moise Kean: "Con i social si parla subito di qualche giocatore con sole 5-6 partite alle spalle. Per questo il mister fa queste scelte: non è per punizione ma per far capire loro che quando si è giovani bisogna sempre fare qualcosa in più degli altri. Penso abbia fatto bene, Mancini, perché quando torneranno saranno ancora più importanti di prima".