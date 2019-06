Italia, Verratti: "Jorginho mi ricorda molto Thiago Motta, mi trovo bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della nazionale italiana Marco Verratti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro la Grecia: “Ci troviamo molto bene. Jorginho mi ricorda molto Thiago Motta, giocatore che giocava molto semplice ma fa girare la squadra. Oggi però il merito è di tutti, abbiamo giocato da squadra e i risultati penso che si vedono”.

Ti senti il leader di questa Nazionale?

“No. Diciamo che questo è il mio gioco e più passano gli anni e più acquisisci esperienza. Mi trovo molto bene in questa nazionale e col mister che mi mette molto bene in campo. Come ho detto anche in conferenza, nel calcio di oggi bisogna avere giocatori che giocano molto al pallone perchè le squadre sono cresciute”.