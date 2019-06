© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista della Nazionale Marco Verratti ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro la Bosnia: "Con Insigne ho passato un anno fantastico a Pescara e non ci siamo dimenticati niente. Ci capiamo subito. Mi ha fatto un bell’assist".

La partita di oggi.

“E’ stata dura perché giocavamo uomo contro uomo. Il calcio internazionale è così ci sono difficoltà ma siamo stati bravi a restare tranquilli e a non lasciarci abbattere".

Qualche rischio di troppo?

“Se vogliamo crescere biosgna fare gli errori. Siamo un gruppo giovane e questa partita ci servirà per il nostro cammino. La Bosnia ha giocatori di qualità come Pjanic in mezzo al campo, l’importante è che ci siamo parlati e nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla".

L'Italia torna ad essere una Nazionale di prima fascia?

"Non bisogna esaltarsi adesso perchè non abbiamo fatto niente. Siamo l’Italia e non dobbiamo accontentarci di vincere tre gare per sentirci fenomeni. Bisogna crescere facendo anche degli errori".