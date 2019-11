Italia verso Euro2020, a marzo tournée in Qatar o due amichevoli top

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviate alla grande le qualificazioni ad Euro2020 per l'Italia inizia il lavoro di avvicinamento alla kermesse della prossima estate. Fra le varie questioni da risolvere anche quella legata agli avversari per le amichevoli del mese di marzo, prossimo ed unico momento nel quale gli azzurri si riuniranno prima del via ufficiale della spedizione europea. Due, come riporta il Corriere dello Sport, le ipotesi al vaglio della Federazione e del ct Roberto Mancini: una tournée settimanale in Qatar con due partite contro avversari di media portata, oppure due amichevoli con altrettante big europee. Per capire i nomi delle eventuali avversarie occorrerò però attendere il sorteggio dei gironi del prossimo 30 novembre poiché non sono possibili scontri pre-europei con squadre dello stesso girone: già disponibili Belgio, Inghilterra in attesa del risultato di questa sera della Germania che inciderà anche sul destino della Francia.