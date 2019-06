Italia, Viscidi: "Gara storica dell'U20 con l'Ucraina. I talenti sono tornati"

Il coordinatore delle nazionali giovanili maschili della FIGC, Maurizio Viscidi, ha parlato così a Sky Sport in vista della semifinale che vedrà impegnata l'Italia Under 20 al Mondiale di categoria contro l'Ucraina domani: "Ci aspetta una semifinale che può valere l'accesso a un qualcosa di storico, ci teniamo particolarmente a fare bene".

Che partita sarà contro l'Ucraina?

"Una gara molto europea, mi aspetto un calcio tecnico e fisico da parte dei nostri avversari. Dobbiamo ritornare alla mentalità europea: troveremo una squadra non spettacolare, ma molto organizzata".

I giovani italiani sono tornati?

"I giovani sono tornati, abbiamo ripreso a lavorare tutti. Ha ripreso a lavorare in primis la Federazione con un nuovo progetto iniziato nove anni fa anche col sottoscritto che adesso sta portando i suoi risultati. Abbiamo calciatori di qualità che sono già protagonisti anche con la Nazionale maggiore, il talento non ci manca certo in Italia".