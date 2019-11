Italia, Zaniolo: "Aveva ragione Capello: ho risposto sul campo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicolò Zaniolo, autore di una doppietta ieri nel 9-1 rifilato dalla Nazionale azzurra all'Armenia, ha commentato così la sua serata perfetta: "Ho coronato un altro sogno - è il commento del centrocampista della Roma raccolto da Tuttosport - non è un punto di arrivo oppure di partenza, migliorerò quello che devo migliorare. Le critiche fanno parte del gioco, era un periodo in cui non ero molto lucido. Aveva ragione Fabio Capello: il campo è il modo migliore per rispondere. Ruolo? Mi trovo bene sia da esterno sia da mezzala. Io penso solo a giocare e a divertirmi, se sarò convocato per gli Europei vivrò un sogno e spero davvero di realizzarlo".