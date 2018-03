Italia, Zappacosta: "Bravi a restare in partita fino alla fine"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Zappacosta, difensore dell’Italia, ha commentato così il pareggio per 1-1 contro l’Inghilterra ai microfoni di Rai Sport: “E’ stata una grande emozione giocare a Wembley, lo è sempre quando s’indossa la maglia della nazionale italiana. E’ un pareggio che ci dà forza e consapevolezza di potercela giocare con le grandi squadre del mondo. L’Inghilterra difende bene, noi siamo stati bravi a restare in partita e pareggiare. Gol? Finalmente è arrivato. Con un pizzico di cattiveria in più avremmo potuto sbloccare il match prima di loro”.