Italia, Zappacosta: "L'errore sul gol? Ripartirò più forte di prima"

Spal, per la difesa spunta l'idea Silvestre. Piace anche Magnani

Roma, Coric: "Ho fatto di tutto per essere qui. Modric il mio idolo"

Italia ok, ma che fatica. Finisce 2-1 contro l'Arabia

Empoli, tentativo per confermare Gabriel. Intanto il titolare sarà Provedel

Udinese, caccia alla punta: contatti per Pinamonti e Cerri

Italia, Balotelli terzo marcatore in attività. De Rossi primo, poi Gila

Fotonotizia - Mancini, Balotelli & co. Gli scatti di Arabia Saudita-Italia

Italia, Criscito: "Emozione tornare in azzurro, siamo sulla strada giusta"

Seedorf: "Napoli, Ancelotti bel segnale. Non me l'aspettavo"

Juve, si punta al Matador Cavani in caso di addio di Higuain

Cagliari, prosegue il casting per la panchina: incontro con Nicola

L'errore sul gol? "Ho fatto scorrere la palla e mi ha sfuggita via. Spiace perchè ho messo in difficoltà la squadra, purtroppo è successo. Sicuramente ripartirò più forte di prima".

