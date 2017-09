Italia, Zappacosta: "Successo sofferto, chi gioca dia tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno azzurro Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita tra Italia e Israele: "Il successo è stato sofferto perché loro si sono chiusi bene dietro. Siamo stati bravi ad avere pazienza e sono contento di aver dato il mio contributo. Siamo un gruppo che deve dare sempre il 110%. Chiunque gioca dia il massimo. In Spagna non c'ero per scelta tecnica. Va bene così, bisogna accettarle e farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa. La sconfitta di Madrid ci ha fatto capire che dobbiamo essere compatti, squadra e combattere con il pallone per tornare ad essere un'Italia fastidiosa. Queste partite somno più difficili perché gli spazi sono chiusi. I playoff sono vicini: l'obiettivo è la qualificazione. Che arrivi diretta o con i playoff l'importante è centrarla".