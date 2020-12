Italiane in Europa: 6 qualificate nella fase a eliminazione diretta. L'ultima volta nel 2017/18

Dopo tre anni sei italiane saranno presenti anche a febbraio per le coppe europee: tutte qualificate, ad eccezione dell'Inter in questa stagione. Andò pure meglio, in proporzione, nel 2017-18: Roma e Juventus staccarono il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League; Napoli retrocesso in Europa League, a ritrovare Milan, Atalanta e Lazio che superarono il rispettivo girone. Limitandoci alle sette italiane ai nastri di partenza, nel 2008-09 ci fu l'ultimo en plein: Inter, Roma e Juventus si qualificarono agli ottavi di Champions; la Fiorentina scese in Coppa UEFA dove ritrovò Milan, Sampdoria e Udinese.