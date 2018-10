Italiani nelle big: il nuovo corso ha i suoi protagonisti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al di là delle scelte di Roberto Mancini, condivisibili o meno, ciò che sta emergendo in maniera difficilmente controvertibile è un nuovo corso italiano ricco di talento, con profili di rilievo che si stanno ritagliando uno spazio importante anche nei top club. Un trend che non si vedeva da tempo, e che rappresenta un viatico indispensabile per tornare ai massimi livelli a braccetto tra l’andamento delle squadre di club e quello della rappresentativa azzurra. Se nella Juventus Federico Bernardeschi ha maturato uno sviluppo inequivocabile dopo una stagione di crescita costante e di attitudine alla lotta al vertice, anche le avversarie stanno mettendo in luce profili sui quali non è azzardato scommettere per il futuro. Nell’Inter di Spalletti di questo avvio di stagione, per esempio, è palese come Matteo Politano rappresenti un titolare. L’ex Sassuolo deve aumentare la sua incisività e la qualità delle sue giocate unite alla concretezza in fase di copertura, ma è chiaro che un processo di questo genere, se completato, sia destinato a regalare al nostro calcio un interprete di qualità assoluta. Federico Chiesa ha dalla sua la stimmate del fuoriclasse, una mentalità che sembra forgiata per essere un campione e che dovrà essere in grado di mantenere con scelte giuste dentro e fuori dal campo. Lorenzo Pellegrini sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel cuore della manovra della Roma di Di Francesco. In casa Napoli abbiamo l’esempio più eloquente: perchè Lorenzo Insigne non si scopre in questa stagione, tuttavia è proprio nel campionato in corso che l’attaccante sta dimostrando quelle doti da leader e trascinatore che gli avevano sempre fatto difetto per il definitivo salto di qualità. Ad oggi è lui il prodotto più fulgido del nostro calcio, ovviamente a lato delle certezze difensive, e della fame di gol del capocannoniere Ciro Immobile che di certo non rappresenta una novità delle ultime settimane. La sensazione, al netto di una strada ancora lunga, è che il sentiero intrapreso sia quello giusto.