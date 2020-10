Italiano alla vigilia di Parma-Spezia: "Stiamo facendo tutto il possibile per onorare il campionato"

vedi letture

Alla viglia di Parma-Spezia, il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano ha parlato così della partita e della condizione della squadra: “E’ chiaro che è stata una settimana diversa, non è stato facile per noi, abbiamo dovuto modificare il programma degli allenamenti e fare il ritiro forzato. Questo non deve distrarci in vista di una partita così importante come quella di Parma. Abbiamo cercato di prepararla come sempre, con grande attenzione e concentrazione. Ci dobbiamo adeguare a queste situazioni. Stiamo facendo tutto il possibile per onorare il campionato, sapevamo delle difficoltà iniziali e speravamo di ottenere qualche punto in classifica".