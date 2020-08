Italiano nella storia dello Spezia. Solo Ottavio Barbieri, forse, gli è davanti

Vincenzo Italiano ha scritto il proprio nome in maniera indelebile nella storia dello Spezia. Come mai nessun altro era riuscito a fare in oltre 100 anni di storia del club ligure. Il tecnico nato in Germania infatti in un solo anno alla guida delle Aquile è riuscito dove nessuno era mai riuscito ovvero a portare lo Spezia in Serie A. Nella classifica degli allenatori storici dello Spezia forse solo Ottavio Barbieri gli è davanti visto che fu capace di portare uno Scudetto, seppur di guerra e relativo solo all’alta Italia, in riva al Golfo dei Poeti nella stagione 1943-44 chiudendo davanti al Grande Torino, non una squadra qualunque.