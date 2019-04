Italo Cucci sul QS: "Spalletti ha perso. Icardi come Totti"

© foto di Federico De Luca

Editoriale sull'Inter di Italo Cucci sulle pagine del QS di questa mattina: "Spalletti ha perduto la partita della verità. Forse anche la panchina. Paradossalmente quando la squadra ha offerto una delle sue prove migliori mancava solo il bomber. Era seduto in tribuna, Maurito, accanto a sua moglie. Ripudiati. Ma anche se avesse vinto, l’Inter avrebbe comunque perso. Dico la società che dopo l’ultima scelta suicida di Spalletti è parsa in stato confusionale, incapace di rispettare e far rispettare i patti che avevano sancito la pace con Icardi, calciatore di indiscutibile valore: sul campo e fuori, centonove gol e cento milioni. La vittoria della Lazio - quel gol di Milinkovic come una pugnalata - rimette in discussione il posto in Champions dell’Inter proprio mentre le sconfitte di Milan e Roma aprivano porte sicure per i nerazzurri; e va detto che la sconfitta mortifica una squadra a tratti bella anche senza Icardi e tuttavia psicologicamente fragile, come s’è visto dopo il gol; bella e audace più tardi - va precisato - più per merito di Keita, Vecino e Politano che dei croati all’origine dei turbamenti spallettiani. È vittima, per venti minuti, degli inutili soliti cross di Candreva La Lazio, inferiore in qualità, ha giocato una superba partita in difesa e a centrocampo. Il capitano effettivo dei nerazzurri, Handanovic, merita l’onore delle armi. Ha salvato tre gol. È la condanna di Spalletti. Sul campo. In società deciderà Marotta. Se decide. Quand’era a Roma Spalletti ero convinto che nella lotta con Totti avesse ragione, al punto di considerare il Capitano un illustre disturbatore. Eppure le sue lacrime finali dovevano farci capire dove stava il cuore e dove una mente irosa di una sorta di Montecristo tornato a Roma per far vendette. A Milano Spalletti si è scelto un avversario meno impegnativo, ancorché importante per il ruolo, per i gol, per la valutazione. Unica differenza, fra Roma e Milano, il ruolo delle mogli: Ilary si è tolta il disturbo con una battuta: «È solo un piccolo uomo»".