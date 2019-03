ItalRaiola: l'agente di Kean si gode i successi degli azzurri di Mancini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una Nazionale targata Mino Raiola. Il procuratore italo-olandese, che da tempo lavora per gestire i migliori talenti del nostro calcio, sorride in modo speciale per i risultati della Nazionale di Roberto Mancini, con cui, evidenzia Libero, c'è sempre stato un rapporto di stima. Aspettando Balotelli, Raiola si gode la rete di Kean ma anche quella di Verratti, con Donnarumma ieri in panchina ma titolare fisso. E per il futuro ci sono già Deiola e Luca Pellegrini in rampa di lancio.