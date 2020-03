Iturbe: "Se muoio e resuscito torno alla Roma. Ero felice e mi allenavo tantissimo"

vedi letture

Juan Iturbe, calciatore del Pachuca ex Roma e Verona tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del suo passato in giallorosso: "A Roma ero un un ragazzino felice, volevo giocare bene e mi allenavo tantissimo. Noi eravamo secondi e la cosa più importante era la qualificazione in Champions. Ho mantenuto buoni rapporti con tutti. Se muoio e resuscito, torno alla Roma".