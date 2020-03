Ivan Gazidis è il nuovo proprietario del Milan?

Gordon e Paul Singer hanno avuto solamente un'occasione per fare capire chi fosse il fondo Elliott. Quando il Milan, nell'estate del 2018, voleva assolutamente giocare le coppe europee. Non la Champions League, che ti cambia economicamente la vita, bensì la sorellina minore, quell'Europa League lasciata dopo sei partite e non grandi risultati, con la sconfitta contro l'Olympiacos come ultimo drammatico passaggio. Un anno fa, quando i rossoneri rischiavano l'accesso alla coppa delle grandi orecchie, c'erano venti di guerra verso Nyon, con l'idea di scardinare il fair play finanziario dalle fondamenta. Quinto posto e tiro abbassato, tranne per Leonardo, salutato subito anche a causa dell'affare Paquetà.

LA CHIAMATA A BOBAN - Era stato lo stesso Gazidis a presentare l'arrivo del croato, nel giugno scorso, quando aveva lasciato la FIFA per ritornare al Milan da Chief Football Officer. Il CFO di solito lavora con i numeri, perché è il capo della parte finanziaria, lì doveva pensare - di concerto con Maldini - a fare rotolare il pallone. Non è andata benissimo, dalla scelta di Giampaolo come tecnico fino al mercato estivo, azzeccando praticamente solo Theo Hernandez sin dall'inizio. La crescita verticale di Rebic da gennaio era un punto in più, così come Ibrahimovic e Bennacer. Peccato che l'intervista alla Gazzetta abbia fatto crollare il castello di carte.

GAZIDIS È IL NUOVO PROPRIETARIO? Chiaramente è una domanda retorica. O meglio ancora, una provocazione. Perché Gazidis sembra vicinissimo ai Singer, tanto da demandargli completamente la sorte del giocattolo Milan. Boban chiedeva una chiarezza e la scure si è abbattuta su di lui, così come potrebbe succedere anche con Paolo Maldini. Inutile dire che la scelta, tra Rangnick ed Emenalo, sarebbe da imputare completamente a lui, non come le bandiere delle scorse stagioni. Uno a uno rischia di diventare plenipotenziario. Poi, però, serviranno le vittorie. Mai raggiunte con l'Arsenal.