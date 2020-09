Ivan Ilic dal City all'Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto. La scheda di presentazione

Dopo l'ufficialità arrivata tramite il sito della Lega Serie A, l'Hellas Verona ha comunicato la formula del trasferimento di Ivan Ilic, centrocampista classe 2001. "Il calciatore - si legge - è stato acquisito a titolo temporaneo da Manchester City FC con opzione di riscatto".

Così poi l'Hellas ha presentato il suo nuovo acquisto.

Nato a Niš, in Serbia, il 17 marzo 2001, Ivan Ilić è un centrocampista centrale di piede destro (187 cm di altezza per 75 kg di peso forma).

A livello giovanile, è cresciuto calcisticamente in Serbia: dapprima nel Filip Filipović e nel Real Niš, per poi approdare nell’estate del 2016 alla Stella Rossa di Belgrado, con la quale ha firmato il suo primo contratto da professionista. E’ entrato nella storia del calcio serbo, ed in particolare in quella della Stella Rossa di Belgrado, per essere diventato – il 1° aprile 2017 - il calciatore più giovane a debuttare in Prima Squadra.

Acquistato a titolo definitivo dal Manchester City nell’estate del 2017, è rimasto sino a gennaio 2019 alla Stella Rossa di Belgrado, militando nella formazione U19 ma collezionando due presenze in Prima Squadra (una in campionato e un’altra in Coppa nazionale).

Successivamente si è trasferito in prestito all’Fk Zemun, nella Prva Liga (la seconda divisione serba), totalizzando 16 presenze, 3 reti e 1 assist gol nella seconda parte della stagione 2018-2019.

Nella scorsa stagione, 2019-2020, ha invece militato, sempre in prestito, nella Keuken Kampioen Divisie, la seconda divisione olandese, con il NAC Breda, disputando complessivamente fra campionato e Coppa nazionale 24 partite, nelle quali ha realizzato 4 reti e fornito 2 assist-gol.

Ivan Ilić ha anche vestito la maglia della Nazionale serba con le selezioni giovanili Under 17 (15 presenze e 1 gol), U19 (1 presenza) e Under 21 (5 presenze e 1 rete).