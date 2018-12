L'ex portiere dell'Inter Ivano Bordon è intervenuto al "Live Show" di RMC Sport dopo l'amara eliminazione dei nerazzurri dalla Champions: "Non mi sento di dare colpe a Spalletti per questa crisi dei nerazzurri. L'Inter ha perso punti in partite in cui sembrava aver acquisito il risultato. Mi riferisco soprattutto alla sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta. A Londra i nerazzurri non meritavano di perdere e con quel punto sarebbe stato tutto diverso. All'Inter è tutta una questione psicologica, quando deve sentirsi una grande squadra non riesce ad imporsi, manca un po' di personalità. Anche a Torino l'Inter ha giocato bene ma non ha concretizzato e la Juventus ha punito".

