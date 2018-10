J.Mario, l'uomo che non vale 40 mln. E neanche la panchina a prescindere

© foto di www.imagephotoagency.it

S'è limitato alle giocate semplici. Al compitino, e forse era giusto così. Perché in uno dei momenti più difficili della sua carriera, dopo un'estate tormentata trascorsa tra l'illusione di una nuova cessione e la certezza dell'esclusione dal progetto nerazzurro, era giusto dare risposte rassicuranti.

Più che sufficiente la prestazione ieri sera all'Olimpico di Joao Mario, la vera sorpresa nell'undici titolare dell'Inter che ha stravinto lo scontro diretto contro la Lazio. "Sono rimasto anche io sorpreso", ha dichiarato il calciatore portoghese che nel post-partita ha esternato tutta la sua soddisfazione per la partita giocata. Per una luce in fondo al tunnel che, finalmente, si comincia a intravedere. "Tutti scandalizzati - ha dichiarato Spalletti nel post-gara -. E’ colpa mia che non gliel’ho data prima la maglia. La meritava prima per la sua professionalità. Ha fatto un’ora di partita a livello che doveva fare, ci ha dato una mano per fare quel possesso. Non c’è niente di strano, si va avanti".

Parabola strana quella di Joao Mario in nerazzurro. Approdato a Milano dopo la vittoria dell'Europeo, il punto più alto della sua carriera, il portoghese è stato presentato in Italia come una stella di primissimo livello. Per quanto fatto vedere nelle settimane precedenti in Francia con la numero 10 del Portogallo, ma anche per il prezzo del suo cartellino: 40 milioni di euro.

Prezzo alto, fuori mercato per quanto poi mostrato nei mesi successivi. Aveva probabilmente bisogno di tempo per acquisire il passo della Serie A, e anche un ruolo più definito. E invece è stato presto bruciato sull'altare di una società che voleva tutto e subito, e che lo scorso gennaio quando la situazione stava precipitando ha fatto bene a cederlo in prestito. "In questi mesi sono cresciuto molto. Anche nei momenti di difficoltà cresci tanto: io ne ho passati tanti. Provo a fare bene, a diventare un'altra persona ed un altro calciatore", ha detto dopo il match Joao Mario. Un calciatore che in estate ha provato in tutti i modi ad andar via ma che, una volta rimasto, ha deciso di giocarsi nel migliore dei modi questa seconda opportunità nerazzurra. E ieri è stato giustamente premiato e omaggiato da Spalletti.