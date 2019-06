© foto di Imago/Image Sport

E' Carlo Ancelotti l'allenatore che, più di chiunque altro, ha esaltato le qualità di James Rodriguez, numero 10 della Colombia tornato al Real Madrid dopo due anni in prestito al Bayern Monaco. Non a caso è la prima richiesta del tecnico emiliano che già nelle prossime dovrebbe essere accontentato visto che l'accordo è in dirittura d'arrivo.

Numeri straordinari - Come sottolinea oggi il profilo 'twitter' Opta Paolo, James Rodriguez tra Real e Bayern ha giocato 32 partite agli ordini di Carlo Ancelotti e in quelle partite ha fornito alle sue squadre 14 gol e 14 assist.

Oggi, intanto, alle ore 15 il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis interverrà alla radio ufficiale del club azzurro e chissà che già in quella circostanza non possano arrivare annunci.