Jacobelli su Tuttosport: "Sarri, peccato mortale con CR7. Ha lasciato solo il Re Sole"

Anche Xavier Jacobelli ha commentato l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, sulle pagine di Tuttosport: "Maurizio Sarri ha commesso un peccato mortale: non ha saputo costruire una grande Juve attorno al più grande giocatore del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo. Ha lasciato solo il Re Sole. Al di là delle cervellotiche decisioni di Zwayer, surreale inventore di due rigori inesistenti, rimane, incontrovertibile, la constatazione di una Juve senza capo né coda, arruffona e sconclusionata, in pessime condizioni atletiche. Il problema sta nel manico: nessuno misconosce che Sarri abbia vinto lo scudetto al primo anno sulla panchina bianconera. Ma, due anni fa, la Juve non ha preso il Marziano di Madeira per incrementare la contabilità tricolore. Ronaldo è il sovrano assoluto della Champions: ne ha vinte cinque, ha segnato 101 gol nelle ultime 97 partite della competizione, 67 nelle gare a eliminazione diretta, 131 in totale. Indipendentemente dalla durata temporale della sua avventura alla Juve, ogni volta che ripenserà a questa bruciante eliminazione negli ottavi della Champions, Sarri non potrà fare a meno di mordersi le mani. Sapendo di chi sarà stata la colpa".