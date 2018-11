James-Bayern, titoli di coda. Con sei mesi d'anticipo

© foto di Imago/Image Sport

Un prestito biennale propedeutico a una cessione definitiva. Così era nelle intenzioni di Real Madrid e Bayern l'affare James Rodriguez. Il colombiano ha deciso di lasciare la Spagna l'estate 2017 poiché poco impiegato da Zinedine Zidane. E la prima stagione al Bayern lasciava presupporre una lunga avventura: voluto da Ancelotti, James è stato esaltato soprattutto da Heynckes che lo ha reinventato jolly offensivo. Si era parlato persino di un riscatto anticipato di un anno da parte dei bavaresi.

Peccato che con l'avvento di Niko Kovac le cose siano drasticamente cambiate. L'utilizzo è drasticamente calato e in quattro occasioni il giocatore ha visto i suoi compagni dalla panchina, l'ultima delle quali nel Klassiker col Borussia Dortmund. A ottobre il rapporto ha toccato il picco della tensione: sostituito nel corso della partita di Champions contro l'Ajax, James ha sbottato con Kovac dicendogli: "Qui non siamo all'Eintracht". E nel frattempo ha ricominciato a flirtare col Real Madrid, ormai orfano di Zinedine Zidane. I tifosi blancos si sono già detti favorevoli per un suo ritorno e i campioni d'Europa, in una fase di ricostruzione, si ritroverebbero un rinforzo nel pieno della maturità a costo zero.