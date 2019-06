James, ci siamo: stella in regalo per Ancelotti, ultimo Galattico di Perez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

James Rodriguez è in arrivo al Napoli, lui che ha la faccia d'angelo e un soprannome che non ama. El Bandido. Che gli hanno dato ai tempi del Banfield, terra argentina, patria dell'intermezzo tra due apostrofi tra nome e cognome. El Bandido perché scardina le difese, mancino e dribbling, qualità e magie. E' arrivato in Europa con la fama di goloso, seguito da subito da un dietologo, figlio di Wilson James Rodriguez, che era più avvezzo alla bottiglia che al bocadillo. James arriva all'Envigado, che in Colombia è cantera preziosa di talento, grazie a un torneo dove segna pure due gol da angolo in una partita. E' nato a Cucuta che non è proprio la Manhattan della Colombia, deciderà poi di sposarsi con la sorella di Ospina del Napoli, matrimonio poi terminato anzitempo, con cui ha una figlia, Salomè, nel cuore e tatuata sotto il polso. E' stato l'ultimo Galattico acquistato da Florentino Perez prima di Eden Hazard, il resto è stato milionario corredo. James aveva stregato il Mondo al Mondiale del 2014, sei reti, Scarpa d'Oro, uomo copertina ovunque. A Madrid vince tanto, gioca bene ma non diventa mai stella. Seguirà Ancelotti al Bayern ed è proprio l'allenatore ad averlo voluto a Napoli.