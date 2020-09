James, dalla maxi-trattativa con il Napoli alla cessione a costo zero. Ci rimette anche il Banfield

L'incredibile storia calcistica di James Rodriguez continua a far discutere. Dopo la maxi trattativa col Napoli, dove il Real Madrid più volte ha fatto muro, il colombiano si è trasferito a costo zero all'Everton di Carlo Ancelotti. Un problema anche per il Banfield, club argentino in cui James ha militato dal 2008 al 2010. Il club albiceleste ha chiesto informazioni al Real Madrid per una percentuale sulla rivendita, ma i blancos hanno risposto picche: a comunicarlo è stata la stessa società sudamericana tramite una nota ufficiale.