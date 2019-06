James chiama Napoli, trattativa col Real ancora bloccata

© foto di Imago/Image Sport

James Rodriguez ha aperto ieri al trasferimento al Napoli, ma la trattativa è tutt'altro che alle battute finali. Lo spiega Il Mattino, secondo cui manca l'intesa definitiva tra i partenopei e il Real Madrid.

L'operazione. Il colombiano può approdare all'ombra del Vesuvio mediante la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati parametri che varieranno in base alle presenze, ai gol e agli obiettivi di squadra e personali. Intanto i blancos spingono per il prestito con diretto obbligo di riscatto, le due Società a breve torneranno a parlarsi per provare a raggiungere un accordo totale.